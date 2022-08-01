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WhatsApp’tan beklenen özellik!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu yeni özellikleri tanıtabilmek için WhatsApp sohbet botu özelliğini test ediyor.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:27
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WhatsApp’tan beklenen özellik!
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Mark Zuckerberg’in CEO’su olduğu Meta şirketine ait WhatsApp, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından birisi. Şirket, üzerinde çalıştığı yeniliklerle kullanıcılarının uygulama içi deneyimlerini arttırmayı hedefliyor.

WhatsApp sohbet botu, yeni özellikleri tanıtacak

Mesajlaşma platformları arasında en popüler isim olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini arttırmak için dönem dönem yeniliklere başvuruyor. Öyle ki bu yenilikler, bazen kullanıcılar tarafından geç fark ediliyor. Şirket bunun önüne geçmek için düğmeye bastı.

Platformla ilgili elde ettiği bilgilerle tanınan WABetaInfo, şirketin üzerinde çalıştığı yeniliği aktardı. Buna göre platform, WhatsApp sohbet botu ile getirilen yenilikleri kullanıcıları ile paylaşacak. Bu şekilde kullanıcılar, yeni özelliklerden anında haberdar olabilecek.

WhatsApp sohbet botu, şu anda geliştirme aşamasında. Test edilen özellik, birçok Beta kullanıcısı tarafından olumlu geri dönüşler alıyor. WhatsApp’ın yeni özelliği platformdaki yeni özellikler, ipuçları ve püf noktaları ile gizlilik ve güvenlik hakkında bilgi sağlayacak.

Şirket, bu özelliğini kullanıcı tepkilerini dikkate alarak denemeye başladı. Öyle ki WhatsApp, son olarak mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini genişletmişti. Ancak, birçok kullanıcı bu özellikten çok geç haberdar oldu.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTeknoloji
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