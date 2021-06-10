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WhatsApp'tan sadece Android telefonlarda çalışacak yeni özellik

WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı 'Flash Call' isimli özelliğin sadece Android cihazlarda çalışacağı, iPhone ve iPad'lerde kullanılamayacağı belirtildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:14
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WhatsApp'tan sadece Android telefonlarda çalışacak yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir test ettiği doğrulama işlemlerini daha güvenli hale getirecek 'Flash Call' isimli özelliğini sadece Android platformuna entegre edecek.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yeni özelliği iPhone ve iPad sahipleri kullanamayacak. 

Flash Call nedir? 

Flash Call özelliği hesap doğrulama işlemlerinin cihazlara SMS ile gelen 6 haneli tek kullanımlık şifre yerine otomatik bir çağrı gerçekleşmesini sağlayacak. Yani WhatsApp, kullanıcının telefonunu çaldırıp kapatarak cevapsız bir çağrı bırakacak. Doğrulama, kullanıcının arama kayıtlarındaki yanıtlanmamış son çağrının gerçekten WhatsApp'tan gelip gelmediğini kontrol edilerek gerçekleştirilecek. 

Bu ek güvenlik önleminin, WhatsApp hesaplarına yakında çıkacak olan çoklu cihaz desteği özelliğini tamamlaması bekleniyor. 

WhatsApp geçen hafta çoklu cihaz desteği ile kullanıcıların, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabileceklerini açıklamıştı. 

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Flash CallWhatsAppAndroid Telefonlar
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