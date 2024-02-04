Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde ve Ortaköy'de meydana gelen iki farklı hırsızlık olayına ilişkin toplam 2 kişi tutuklandı.

Küçük Kaymaklı

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren pide salonu içerisinde müşteri olarak bulunan E.İ.(E-36)’nin, masa üzerinde bulunan işletmeciye ait iki adet cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutulandı.

Ortaköy

20 Ocak tarihinde saat 19.00 sıralarında Ortaköy’de faaliyet gösteren bir market içerisinde, bir müşteri tarafından ödeme kasası üzerine bırakılan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak meselede zanlı olarak aranmakta olan M.C.(E-47), dün Metehan Kara Geçiş Kapısında, GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturmaları sürüyor.