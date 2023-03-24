Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde, Ada’da ilk kez oluşturulan ‘Telsim Ekoloji Ormanı’na, Orman Haftası kapsamında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, TC Orman Dairesi yetkilileri ve Telsim yöneticileri ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında çam kese böceği ile mücadele konusunda Telsim Ekoloji Orman’ında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi, fidan dikimi gerçekleştirildi, çam kese böceği ile mücadele kapsamında küçük baştankara kuşları ve yaralı olan kızıl şahin doğaya bırakıldı.

ATAOĞLU: “BİR TARAFTAN AĞAÇLANDIRMAK BİR TARAFTAN DA EKOLOJİK DENGEYİ KORUYABİLMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Orman Haftası kapsamında Telsim Ekoloji Orman’ında yapılan çalışmalara değinerek, önemli olanın doğaya zarar vermeyecek şekilde, bilimsel çalışmalarla ekolojik dengeyi sağlayan projelere önem vermemiz gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, “Bir taraftan ağaçlandırmak bir taraftan da ekolojik dengeyi koruyabilmek oldukça önemli. Geçmişten günümüze uğraştığımız bu çam kese böcekleri tabii ki ciddi şekilde bir sorundur” dedi.

Ataoğlu, çam kese böcekleriyle mücadele yapılması için en az 4-5 yıl arka arkaya sürdürülebilir bir planın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çam kese böceklerinin yararlı olduğu kadar fazlasının da doğaya zarar verebileceği aktaran Ataoğlu, “Bugün Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde yapılan bu örnek davranış, ekolojik dengeyi de göz önünde bulundurarak herkesin örnek alması gereken bir davranıştır. Bu projeyi hayata geçirdikleri için her iki kuruma da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istedim” dedi.

OĞUZ: “BUGÜN YAPILAN BU PROJEYELE, EKOLOJiK DOĞANIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞTIR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Telsim Ekoloji Ormanı’nda yapılan bu etkinlikte, ekolojik doğanın gelişimi için önemli ve büyük bir adım atılmıştır” dedi.

Doğayı korumak ve dengeyi yeniden oluşturmamız gerektiğini vurgulayan Oğuz, bu dengeyi de insanların bozduğuna vurgu yaptı. Oğuz, “Bugün yapılan bu projede ekolojik doğanın gelişimi için yapılan böcek oteli ve kuş yuvaları yaban hayat için önem taşımaktadır. Yaban hayatın güçlendirilmesiyle hayvanların doğal ortamda üremelerine de olanak sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Taşkent’te yapılan projenin örnek alınması gerektiğini aktararak kurumsal bir şirket olarak Telsim’in taktir edilir davranışından dolayı teşekkür etti.

TÜZ: “TÜM PAYDAŞLARIMIZA BÖYLESİ BIR PROJEDE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Orman Haftası dolayısıyla katılmış oldukları Telsim Ekoloji Ormanı etkinliğinde, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz tüm paydaşlarına teşekkürlerini iletti.

Tüz, “Bugün burada Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde Telsim 25. Yıl Ekoloji Ormanı’nda güzel bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Tüm paydaşlarımıza böylesi bir projede birlikte çalıştığımız için teşekkür ediyorum.” Dedi.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs’ta ilk olan Telsim Ekoloji Ormanı’nın, ekosisteme çok büyük katkı sağladığını aktardı. Tanpınar, “Sürdürebilirlik açısından fidan dikmek kadar dikilen fidanların korunması ve bakımının da sağlanmasına büyük önem göstermeliyiz.’’ dedi. Ayrıca Tanpınar, ‘'Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde 25. yılımıza girerken oluşturduğumuz projemize 3 yıldır devam ediyoruz. Ekolojik Orman projesi yaygınlaşması gereken ve “Anı Ormanı” geleneğini terk edip, bilimsel desteklerle böylesi ormanlar yaratma çabası içerisinde olmamız gerektiğini vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

BASAT: “BURADAKİ DOĞAL ZEMİNİ BOZMADAN VE ZARAR VERMEDEN SADECE NOKTASAL BELLİ FİDANLAR DİKİLMİŞTİR”

Taşken Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Telsim Ekoloji Ormanı gibi birçok alanın eskiden orman olduğunu, fakat yangınlardan sonra kendi başlarına toparlanamadıklarını aktardı. Bu alanların sadece fidan dikimine değil bütünlükçü habitat restorasyonu planlamasına ihtiyaç duyduğunu aktaran Basat, “Telsim Ekoloji Ormanında doğal zemini bozmadan ve zarar vermeden sadece noktasal olarak ihtiyaç duyulan yerlere fidanlar dikilmiştir” dedi.

Telsim Ekoloji Ormanı’nda henüz fidanların genç olduklarını belirten Basat, kuşların ihtiyaç duyduğu ağaç kovukları oluşmadığı için kuş yuvaları hazırladıklarını bilgisini de aktardı. Yaşlı ağaçlarda oluşan kovuklara girip yuvalama yapma ihtiyacı duyan kuşlar ve diğer canlılar için Taşkent Doğa Parkı ekibi hayvanlara üreme alanları oluşturdu. Telsim’in kurumsal bir şirket olarak yanlarında ve destekçileri olduğunu aktaran Basat bu gibi projelerde ‘iş birliği ile koruma’nın önemine değinerek bir taraftan devlet kanadı olan Bakanlıklar ve Orman Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi’nin, diğer taraftan da bu çalışmalara önemli katkı sağlayan Telsim şirketinin burada oluşturulan örnek çalışmanın yaratılmasındaki önemli katkılarına vurgu yaptı. Basat, “Eğer doğamızı, ekolojik yapımızı korumak istiyorsak herkesin katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin doğasına, çevresine ve yaban hayatına destek olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.