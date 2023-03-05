Otoyolun  istikameti Çenedere viyadüğü mevkisindeki 700 metrelik alanda, 2 yolcu otobüsü, 13 otomobil, tur otobüsü, 2 silobas, araç taşıyan tır, kamyon, kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı 7 ayrı zincirleme  meydana geldi.

Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TEM'de zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı - 1

Koca: Deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu Koca: Deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu

Kazaların 4'ünde yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.