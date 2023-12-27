Bir Tesla mühendisi, şirketin ABD'deki Giga Texas fabrikasında meydana gelen arıza sırasında bir robotun saldırısına uğradı. Kontrolden çıkan robot ortalığı kanlar içinde bıraktı.

İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir robotun iş arkadaşlarına saldırışına şahit oldu.

Robot, fabrikadaki iki kullanım dışı robotun yazılımını tasarlayan mühendisi yakalayarak kaçmasına izin vermedi. Metal "pençelerini" mühendisin kollarına ve sırtına saplayan robot fabrika boyunca arkasında uzun bir "kan izi" bıraktı.

Olay sonucunda saldırıya uğrayan mühendiste yaralar oluştu. Olay 2021 yılında eyalete sunulan rapor ile ortaya çıktı.

Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, işyerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu.

Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ GİZLENDİ

Tesla'nın Giga Texas sözleşmeli çalışanlarını temsil eden bir avukat, oradaki işçilerle yaptığı görüşmelere dayanarak fabrikada meydana gelen yaralanmaların sayısının eksik rapor edildiğini belirtti.

Avukat, bu eksik raporlamanın fabrikanın inşasında çalışan bir inşaat işçisinin 28 Eylül 2021'deki ölümünü bile içerdiğini söyledi.

Travis County tıbbi müfettişinden gelen bir rapora göre, Antelmo Ramírez adlı bu inşaat işçisi, Tesla'nın 2 bin dönümlük Giga Texas fabrikasının inşasına yardım ederken sıcak çarpmasından öldü.

Müfettişler, Tesla'nın yalnızca 2018'de hükümet dosyalarında 36 yaralanmayı raporlamadığını buldu.

Bu durum şirketin bazı gizli bilgileri yanlış sınıflandırdığını tespit eden önceki iddiaları doğruladı. İş kazaları ve yaralanmalar, yetkililerin gözlerinden kaçmak için "kişisel tıbbi vakalar" olarak bildiriliyor.

ROBOT İNSANA KARŞI

Ancak Tesla'nın Giga Texas için hazırladığı 2021 Yıllık Uyumluluk Raporu'nun bir kopyası, yazılım mühendisinin kanlı robot saldırısını küçük ayrıntılarla da olsa belgeliyor.

10 Kasım 2021 tarihli yetersiz rapor, saldırı nesnesinin bir "robot" olduğunu ve bir "mühendis" üzerinde nasıl "yırtılma, kesik, açık yara" oluşturduğunu anlatıyor.

Şirketin raporda belirttiğine göre mühendisin sol elinde oluşan yaraların iyileşmesi için işten "sıfır" gün izin alması gerekiyordu.

MÜHENDİS KANLAR İÇİNDE KALDI

Olayın iki görgü tanığına göre, yaralanan Tesla mühendisi montaj robotunun elinden kurtulmaya çalışırken başka bir işçi saldırıyı durdurmak için acil "durdurma" düğmesine bastı.

Mühendis, serbest kaldıktan sonra hurda alüminyum toplamak için tasarlanmış bir oluktan birkaç metre aşağı düştü ve arkasında bir kan izi bıraktı.

Tesla'nın Giga Texas fabrikası, hem toplam kazalarda hem de izin gerektirecek kadar ciddi kazalarda otomotiv endüstrisinin kalanını geride bırakıyor.

Bir incelemeye göre Tesla'nın Giga Texas fabrikasında 2022'de neredeyse her 21 işçiden biri iş sırasında yaralandı. Sektör ortalama oranı ise her 30 işçiden biri oldu.