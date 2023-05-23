"Rome", "Vikings" ve "Dexter" gibi dizilerde rol alan, "Thor" filmiyle tanınan Kuzey İrlandalı aktör Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.

"Cassino in Ischia" filminin çekimi için bulunduğu İtalya’da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı.

59 YAŞINA GİRECEKTİ

Stevenson'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Stevenson, ölümünden dört gün sonra 59 yaşına girecekti.

MALKOVICH'İ İZLEDİ, OYUNCU OLDU

24 Mayıs 1964'te Kuzey İrlanda'da doğan Stevenson, sekiz yaşında İngiltere'ye taşındı. John Malkovich'i Londra'da bir oyunda izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Bristol Old Vic Theatre School'da eğitim gördü.

"Rome" dizisi ile ilk çıkışına yakalarken, 2004 yılı yapımı King Arthur'daki rolüyle hafızalara kazındı. Stevenson, 2008 yılında vizyona giren "Punisher: War Zone" filminde "Punisher" karakterini canlandırdı. Ayrıca Stevenson, 2008 yapımı "Outpost" (Sığınak) filminde DC rolünü, 2011 yılında ise "İrlandalıyı Öldür" filminde "Danny Greene" karakterini canlandırdı.

STAR WARS DİZİSİNDE ROL ALDI

Stevenson, "Thor" filmi ve "Divergent" dizisindeki rollerinin yanı sıra "Band of Gold", "Peak Practice" ve "Murphy’s Law" gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizisinde rol aldı.

Stevenson, "Star Wars: Ashoka" adıyla çekilen Star Wars dizisinde Baylan Skoll karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Stevenson'ın oyuncu Ruth Gemmel ile evliliği sekiz yıl sürdü.