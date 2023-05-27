Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş sırasında uçağın kanadına kuş çarptı. Sorunsuz inişin ardından uçağın bir sonraki seferi iptal oldu.

Dün saat 16.30'da, İstanbul-Isparta seferi yapan TK2861 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçağın, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı.

Sorunsuz inişin ardından yolcular, uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı.

Antalya'dan gelen teknisyenin kontrolü sonrası uçağın uçabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı.

Bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirildi ve uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Yolculardan bir kısmı Türk Hava Yolları'nın temin ettiği otobüsle Antalya Havalimanı'na götürüldü. Bazıları da biletini iptal edip ödedikleri ücreti aldı.