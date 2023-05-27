Proud Mary ve The Best gibi hit şarkılara imza atan Turner, çarşamba günü Zürih yakınlarında yer alan Kusnacht'taki evinde "huzur içinde" hayatını kaybetmişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, temsilcileri, süperstarın ölüm nedenini 25 Mayıs'ta DailyMail.com'a doğruladı. Daha önce bağırsak kanseriyle mücadele eden Turner, ölümünden önceki 40 yıl boyunca yüksek tansiyondan mustaripti.

Tina Turner'ın ölüm haberini duyuran menajeri Bernard Doherty şöyle demişti:

'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında yer alan Kusnacht'taki evinde, geçirdiği uzun bir hastalığın ardından bugün 83 yaşında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini de kaybetti.

Böbrek yetmezliği de yaşıyan Turner'a 2017'de eşi Erwin Bach'tan organ nakli yapılmıştı.

ABD ve İsviçre yurttaşı olan şarkıcı, 60 yılı aşkın kariyerinde rakiplerini geçerek 8 Grammy Ödülü kazandı ve hem Hollywood Bulvarı'nda hem de St. Louis Şöhret Yolu'nda yıldıza sahip oldu.

Geçen ay, kamuoyuna yaptığı son açıklamalar olduğu düşünülen konuşmasında Turner, The Guardian'a ölümden korkmadığını söylemişti.

Gazete sanatçıya "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" diye sormuştu.

Turner da "Rock'n Roll'un Kraliçesi olarak. Diğer kadınlara kendi belirledikleri koşullarda başarı için çabalamanın normal olduğunu gösteren bir kadın olarak" demişti.

Yaşlanmakla ilgili onu neyin korkuttuğu sorulduğundaysa sanatçı şu yanıtı vermişti:

Hiçbir şey. Bu, bütünüyle hayat macerasının bir parçası ve ben her günü, getirdikleriyle kucaklıyor ve kabul ediyorum.