Haber: Pelin Yükselay

TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Kıbrıs'ta yeni sosyal konutlar yapacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Gazetesine Kurum’un açıklamasını değerlendirdi, bundan sonraki süreçle ilgili bilgiler verdi.

Gürcafer konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nda Cuma günü bir toplantı yaptıklarını belirterek, TOKİ ile KKTC devletinin kurduğu Sosyal Konut Birimi’nin işbirliğine gideceğini söyledi.

“TOKİ ayrı bir proje yapmayacak”

TOKİ’nin ülkede ayrı bir sosyal konut projesi yapmasının söz konusu olmadığını belirten Gürcafer, önümüzdeki günlerde TOKİ yetkilileri ile bir araya gelerek işbirliğinin detaylarının görüşüleceğini kaydetti.

Ülkede yapılacak sosyal konutların KKTC Sosyal Konut Birimi organizasyonunda yapılmaya devam edileceğini söyleyen Gürcafer, ‘TOKİ bu konuda inanılmaz bir bilgi birikimine sahip. Bu noktada bizlere teknik ve maddi destek verecek. Yapılacak olan işbirliğinin ve verilecek olan desteklerin detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek’ diye konuştu.

“Sosyal Konutların yapımına devam”

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmenin bu çerçevede şekillendiğini belirten Gürcafer, sosyal konutların yapımına da devam edildiğini, planda bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.