Girne Karaoğlanoğlu’ndaki Antis Plajı, 28-29 Haziran tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan Tolga Kınacı Play Hentbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, Tolga Kınacı’nın hem siyasi alanda hem de hentbol camiasında önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Kınacı’nın yakın dostu olduğunu belirten Akyön, “Kendisi partiye ve hentbola gönül vermiş bir insandı. Adını yaşatmak için her türlü destek ve yardımı yapmak boynumuzun borcudur. 28-29 Haziran’da Antis Plajı’nda yapılacak turnuvaya tüm halkımızı ve hentbol severleri bekliyoruz” dedi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan da turnuvaya ilişkin açıklamasında, Tolga Kınacı’nın hentbola büyük emekler verdiğini belirterek, “Tolga Kınacı’yı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu turnuvayla adını yaşatmak istiyoruz. Federasyon olarak her türlü desteği sağlayacağız. Tüm halkımızı turnuvaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.