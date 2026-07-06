Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı ödemeleriyle ilgili hükümete tanınan sürenin ardından, bugün itibarıyla taşımacıların hesaplarına ödemelerin yatırılmaya başlandığını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Topaloğlu, bu gelişmeyi yürüttükleri haklı mücadelenin ve ortaya koydukları kararlı duruşun bir sonucu olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu nedenle daha önce aldıkları eylem kararını iyi niyet göstergesi olarak şimdilik askıya aldıklarını duyurdu.

Sorunun tamamen çözülmediğine dikkat çeken Topaloğlu, alınan kararın yalnızca bir erteleme olduğunu vurguladı.

Öğrenci taşımacılığı ödemelerinin her dönem gecikmesinin artık kabul edilemez bir alışkanlık haline geldiğini ifade eden Topaloğlu, taşımacıların alın teriyle hak ettiği ödemeleri zamanında almasının bir lütuf değil, devletin yerine getirmesi gereken yasal ve vicdani bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Topaloğlu, Maliye Bakanlığı ile hükümeti, bundan sonraki süreçte ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlayacak kalıcı bir sistem oluşturmaya çağırdı. Aynı mağduriyetlerin yeniden yaşanmasına hiçbir taşımacının tahammülünün kalmadığını belirten Topaloğlu, süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Verilen sözlerin tutulmaması veya benzer gecikmelerin yeniden yaşanması halinde üyelerinin haklarını korumak adına her türlü demokratik mücadeleyi ve eylem haklarını yeniden kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Topaloğlu, amaçlarının eylem yapmak değil, üyelerinin emeğinin karşılığını zamanında almasını sağlamak olduğunu vurguladı.