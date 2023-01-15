Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Şubesi işbirliğiyle Lefkoşa Golden Tulip Otelde gerçekleşen etkinlikte Türkiye üniversitelerinden mezun olmuş Kıbrıs Türkler bir araya geldi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre burada yaptığı konuşmada, aynı milletin insanları olduğumuzu vurgulayarak Türk Milletinin bir cihan milleti olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’nın en ücra köşelerine yardım elini uzattığını anımsatan Başkan Töre, dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan felaketlerde de yine Türkiye’nin yardım ettiğini belirtti.

Bütün insanlığa yardım elini uzatmanın Türk Milletinin devlet yönetme anlayışı içerisinde olduğunu ifade eden Töre, gittiği bir çok etkinlikte “Türk milleti ile gönülleri birleşenlere selam olsun” mesajı verdiğini kaydetti.

Bugün Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen çevreler olduğuna değinen Töre, “Gözümüze perde indirmeden uyanık olmalı ve asla aldanmamalıyız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerde KKTC ile ilgili çağrısının kendisi için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Töre, beklentilerinin Türk Devletleri ile çok daha yakın ilişkiler kurmak olduğunu dile getirdi.

Töre, Türkiye’nin öncülüğünde daha çok yollar yürüneceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“İnsan ömrü kısadır. Ama millet hayatı devam eder. Esas olan milletimizdir. Esas olan hem milletimize hem dünya insanlığına hizmet etmektir”