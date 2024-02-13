Ziyarette Başkan Töre’yi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar karşıladı.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Töre polis adaylarına hitaben bir konuşma yaptı.

Töre, polislik görevinin sevilerek yapılması gerektiğini, halkın can ve mal güvenliğinin kolluk kuvvetleri tarafından korunduğunu söyledi.

Başkan Töre, polis teşkilatının disipline önem verdiğini ve devlet ciddiyeti ile sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

Töre, Türkiye olmadan dünyanın uyguladığı ambargolara ve baskılara dayanmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Allah bir kez daha bizleri ana vatansız bırakmasın diyen Başkan Töre, “Türkiye’nin garantörlüğünde devletimiz ve bayrağımız altında yaşıyoruz” dedi.

Töre, politika kelimesini sevmediğini kendisinin siyasetinde Atatürk, bayrak, vatan ve millet sevgisi bulunduğunu ifade etti.

Töre, inandığı dava çerçevesinde mücadelesini de sürdüğünü kaydederek herkese eşit bakmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Başkan Töre, konuşmasının sonunda tüm Polis Teşkilatı’na ve öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, daha sonra öğrencilerle birlikte çıkan karavanadan yedi.