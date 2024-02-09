İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleri ile Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet İnsiyatifi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, konuk milletvekillerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Başkan Töre, İngiliz parlamenterlerden seslerinin duyurulması konusunda destek istedi.

Kıbrıs adası için tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Töre, tüm dünyanın buna saygı göstermesini istedi.

Barış içerisinde yaşamak istediklerini ancak geçmişe de dönmek istemediklerini anlatan Başkan Töre, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum terör örgütü EOKA ve Yunan cuntası olduğunu söyledi.

Başkan Töre, doğup büyüdüğü yerlerin Güney Kıbrıs’ta kaldığını 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrası ailesi birlikte Kuzey’e geldiklerini, Kuzey’deki Rum nüfusun da mübadele ile birlikte Güney’e gittiğini belirtti.

1963 yılında Rumlar tarafından başlatılan saldırılar sonucunda köylerini terk ettiklerini anımsatan Başkan Töre, 10 yıl boyunca köylerini boşaltan Türklerle birlikte 4 köyde yaşadıklarını kaydetti.

İngiltere’nin adadan çekilmesinin ardından 1960 Zürih ve Londra antlaşmaları ile ortak bir cumhuriyet kurulduğunu belirten Başkan Töre, Rumların bunu da kabul etmeyerek Türkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışladığını ifade etti.

4 Mart 1964 yılında BM Barış Gücü’nün adaya geldiğini kaydeden Başkan Töre, Rumlar tarafından bir çok Kıbrıslı Türkün katledildiğini halen bulunamayan kayıpları olduğunu söyledi.

Töre, konuk heyetin KKTC’yi de ziyaret etmesini çok önemli olduğunu ifade ederek, sadece Ada'nın Güney'ine yapılan ziyaretlerin Rumları çözümsüzlüğe ittiğini her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti.