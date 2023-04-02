Burada bir konuşma yapan ve kendisi ile ilgili anılarını aktaran Töre, Milliyetçi Düşünce Derneği’ni kurdukları yıllarda Sadıkoğlu’nun kendilerine büyük katkılar sağladığını söyledi.

Töre, Sadıkoğlu ile birlikte çok mücadeleler verdiklerini ifade ederek kendisini çok erken yaşta kaybettiklerini dile getirdi.

Sadıkoğlu’nun manevi değerlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden bugün onun evlatlarının da aynı değerlerini koruduğunu belirtti.

Töre, Sadıkoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, Allahtan rahmet diledi.