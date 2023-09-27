Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında şunları belirtti:

“Ülkemizde spor da adeta soykırıma uğratılmış durumdayız soykırım sadece silahla olmaz bize Spor ve kültürel faaliyetlerimizde de soykırıma uğratıyorlar, ancak Kıbrıs Türk’ü içinden en iyi cevherleri çıkarıyor ve Dünya’da bir çok müsabakaya katılıyor, ama maalesef ki gerek AB gerek BM bizlere nice zorluklar yaşatıyor bunun örneğini Pile-Yiğitler yolunda bize yaklaşımlarını gördük. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti iyi ki yanımızda gençlerimiz buradan Spordaki başarılarını dünyaya duyurabiliyor”

Töre, konuşmasının devamında Filistin Kurucu Cumhurbaşkanı Yaser Arafat’ın “Keşke benimde sizin gibi bir Anavatanım olsaydı yani Türkiye olsaydı bende bu engelleri kolay aşardım” ifadesine işaret etti ve “İyi ki Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var ve bu izolasyonları aşabilme kabiliyetindeyiz” dedi.