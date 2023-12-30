Meclis Başkanı Töre, dünya üzerinde yaşanan bir çok soruna bakıldığında, Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye ile el ele gönül gönüle geleceğe doğru yürümesinden başka bir seçeneği olmadığını kaydetti.

2023 yılı her ne kadar birçok acıyı barındırsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle kendileri için ayrı bir değerde olacağına dikkat çeken Meclis Başkanı Töre, “Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüz yıla adım atarken, bizler de Türkiye yüzyılını yaşamak ve yaşatmak için büyük Türk Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yayımladığı yeni yıl mesajında, tüm vatandaşların, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, yüce Türk Milletinin ve bütün insanlığın yeni yılını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Meclis başkanı Töre yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşantımızda unutulmayacak izler bırakacak olan bir yılı daha geride bıraktık.

Bu yıl yaşadığımız en acı olaylardan biri hiç kuşkusuz ki, Anavatanımızda meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depremi olmuştur. Yitirdiğimiz canlarımızın acısını hala yüreğimizde taşıyoruz.

Deprem, bizlere sağlam ve güvenli yapılaşma ile ilgili ağır bir ders verirken, yaşanan o zor süreçte halkımızın dayanışmasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük.

Gerek Anavatanımız Türkiye’de gerek ise ülkemizde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi ve şampiyon meleklerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

Ülkemizin en büyük sorunlarından olan üzücü trafik kazası haberleri ile bu yıl da sarsılmaya ne yazık ki devam ettik.

Dileğim bir an önce gerekli önlemlerin alınması, trafik ve yol güvenliği ile ilgili her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirerek duyarlılığın artmasıdır.

Sürekli değişen kabineler ve hükümet süresi tamamlanmadan gidilen erken seçimler ile yaşanan siyasi istikrarsızlığın son dönemlerde yerini siyasi istikrara bırakmasının memnuniyeti içerisindeyiz.

Bu siyasi istikrarın Meclis çalışmalarımıza yansıması ile halkımızın uzun zamandır beklediği bir çok yasa, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırarak refahını arttırma adına Meclis’imizden geçmiştir.

Ülkemizin yaşadığı sorunların çözümü adına hükümetimizin attığı adımların meyvelerini yeni yılda çok daha net göreceğimize olan inancım tamdır.

2023 yılı içerisinde Ercan Havalimanı başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile ülkemize yapılan yatırımlar yaşamın her alanında kendini göstermiştir.

Geride bıraktığımız yıl içerisindeki en büyük mutluluklarımızdan birisi de Cumhuriyet Meclisi’mizin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine gözlemci üyeliğinin kabulü olmuştur.

Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teşekkürü bir borç bilirim.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken, İsrail’in son zamanlarda Gazze’ye uyguladığı şiddet hepimizin yüreklerini burkmuştur.

Gazze’de Filistin halkına karşı İsrail tarafından uygulanan soykırım ve barbarlık tüm insanlığın utanç kaynağı olmuştur.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in İsrail’e destek vermesi ise dünyadaki hak ve adalet arayışı ile temel insan haklarının tümüyle ortadan kaldırılmış olduğunu göstermiştir.

Dileğimiz, 2024 yılında bütün dünya ülkelerinin yaşanan zulme daha duyarlı olması ve ortak bir tavır ile bu katliama dur demesidir.

Dünya üzerinde yaşanan bir çok soruna bakıldığında, Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye’si ile el ele gönül gönüle geleceğe doğru yürümesinden başka bir seçeneği olmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Kıbrıs adasında devletimizden ve egemenliğimizden taviz vermeden yeni müzakere anlayışımızı bu yıl da Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki desteği ile kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

2023 yılı her ne kadar bir çok acıyı barındırsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle bizler için ayrı bir değerde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüz yıla adım atarken, bizler de Türkiye yüzyılını yaşamak ve yaşatmak için büyük Türk Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, yüce Türk Milletinin ve bütün insanlığın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”