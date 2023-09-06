GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Sokağa çıkan Gündem Kıbrıs muhabiri ülkede 'torpil mekanizması olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Ülkede torpili olmayanın adım atmasının dahi mümkün olmadığını dile getiren vatandaşlar, yaratılan düzenden şikayetçi...

Kim ne dedi?



İsa Nurçin:

Ülkemizdeki torpil mekanizması çok yüksek bir potansiyelde. Devlet dairesine işinizi yaptırmaya gidiyorsunuz; tanıdık bulursanız, dairenin bağlı olduğu bakanlığın siyasi partisine mensupsanız işiniz kolayca çözülüyor. Değilseniz, vay halinize... Devlete istihdamlar da aynı şekilde. KIB-TEK'e bir sürü istihdam yapıldı, çoğu UBP'li kişiler. Duyuyoruz, biliyoruz... Artık sonu gelmeli, bu düzen değişmeli...



Mevlüt Altundağ:

Ülkede torpil olmasın olur mu... Devlet dairelerine gidiyorsunuz aracı olmadan iş yaptıramıyorsunuz. Devlete istihdamlar yıllardır öyle... Devlet memuru olmak için mutlaka partili olmanız lazım yani 'torpil şart'... İstihdamlar için tek dileğim o kadar üniversite mezunu varken, işini bilene hak edene iş versinler, yandaşlarını kayırmayı artık bir kenara bıraksınlar...

Ayşe Kırşan:

Ülkede hep torpil geçer. Devlet dairesine gidersiniz torpil olmadan işinizi yapmaları mümkün değil, devlete alımlar aynı şekilde. Nereye giderseniz gidin, ne yapmak isterseniz isteyin hep torpile ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ülkede arkası olan yaşar.

Kemal Ankaç:

Ülkede torpil mekanizması değil, mekanizmaları var çeşitli anlamda klas, klas. Bol bol var. Devlet işiniz varsa ve ilgili birimde tanıdığınız varsa mutlaka diğerlerine göre 1-0 öndesiniz aksi takdirde işiniz ya geç oluyor ya da olmuyor. Bu ülkede yeri geliyor, siz istemeseniz bile torpil kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kamuya istihdamlar yıllardır öyle.

Mustafa Keskiner:

Yerimiz küçük, herkes birbirini tanır tabi ki ülkede torpil var. Hastanede bakınmak bile bu ülkede torpil ister. Devlet dairelerinde iş yaptırmak tabi ki torpil ister, kamuya gireceksiniz illa ki torpil ister... Ama sanmayın bu sadece KKTC'de böyle, tüm dünyada böyle...

Ayşen Demir:

Ülkede muazzam çalışan bir torpil mekanizması var. Devlet işlerinizi torpil olmadan halletmek mümkün değil. Devlete istihdamlarda da torpiliniz yoksa olmuyor. Bu düzenin değişmesi gerekiyor.

Hakan Akderya: Bizim ülkemizde torpil olmaması mümkün mü? Ülkemizde torpil olmadan ne yapabilirsiniz ki? Devlete istihdam keza aynı şekilde. Artık konuşup sinir oluyoruz. Devletin çok büyük açıkları var istihdamlarda. Hükümet mi kaldı ülkede? Hepsi yeyici. Tanıdıksan hayat var, değilsen hayat yok. Herşey bu ülkede bu kadar...