SUÇLAMALAR VE SAVUNMA

Başsavcılık, Tosunoğlu’nu Kooperatif Merkez Bankası’ndaki başkanlığı dönemine dair zimmet, sahte evrak düzenleme, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla itham etmek istedi. Komite, Tosunoğlu’nun savunmasını sözlü ve yazılı şekilde aldı. Tosunoğlu, suçlamaların siyasi olduğunu savunarak, istifasını sunduğunu, sürecin hukuka aykırı ilerlediğini, iddiaların kendisini hedef alan bir kurgudan ibaret olduğunu belirtti.

KOMİTE: SUÇLAMALAR CİDDİ DEĞİL

Komite, isnat edilen suçların ciddi olmadığı sonucuna vararak şunlara dikkat çekti:

Söz konusu kredilere dair işlemler teminatlı yapılmış, mevzuata uygun adımlar atılmıştı.

Yönetim kurulu kararları kolektif alındığı halde yalnızca Tosunoğlu’nun hedef alınması çelişkiliydi. Alayköy İlkokulu'nda yeni dersliklerin yapımına başladı...

Kredilerin donuk hale gelmesi dönemin ekonomik şartlarıyla bağlantılıydı.

Suç isnadının dayandığı bazı bilgiler hatalıydı.

Suçlamalar sekiz yıl sonra gündeme getirilmişti.

SİYASİ AMAÇ VURGUSU

Raporda, suç isnadının zamanlaması ve süreçteki tutarsızlıklar gerekçe gösterilerek, dokunulmazlığın kaldırılması talebinin siyasal amaçlara dayandığı görüşüne de yer verildi.

RAPORA MUHALEFETTEN RET OYU VE KARŞIT GÖRÜŞ

Komite üyeleri CTP milletvekilleri Ürün Solyalı ve Ongun Talat ise rapora karşı oy kullandı. Karşı görüşte, Tosunoğlu’na yöneltilen suçların ciddi olduğu, iki ayrı bankanın resmi şikayetinin bulunduğu ve yapılan işlemlerin büyük meblağlı kredileri kapsadığı belirtildi. Ayrıca, yargılamanın başlaması ve sanığın aklanma hakkının tanınması gerektiği vurgulandı.

KARAR: DOKUNULMAZLIK KALDIRILMADI

Komite, Meclis İçtüzüğü’nün 129’uncu maddesi çerçevesinde, dokunulmazlığın kaldırılmamasını ve olası kovuşturmanın milletvekilliği süresi sonunda yapılmasını oy çokluğuyla kararlaştırdı. Komite, kararını Genel Kurul’a iletti.