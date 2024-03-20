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Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

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