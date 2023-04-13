Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
14 NİSAN CUMA
20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 NİSAN CUMARTESİ
16.00 İstanbulspor - Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 NİSAN PAZAR
16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan