Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.



Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



14 NİSAN CUMA

20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz



15 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İstanbulspor - Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



16 NİSAN PAZAR

16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan