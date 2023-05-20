Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

Samet Akaydın ile ilgili gereğinin yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonundan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye, futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, bu hareketi nedeniyle Samet Akaydın'ı kınadıklarını duyurmuştu.