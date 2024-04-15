Trabzonspor Kulübü’nün 2020-21 sezonu için hazırladığı çubuklu forma tanıtımında babası Alaattin Yıldız ile birlikte hikayesine yer verilen, bordo-mavililerin Kayserispor karşılaşması öncesi seremoniye kaptan Uğurcan Çakır’ın kucağında çıkan, lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran Yıldız’dan acı haber geldi. Uzun yıllardır lösemi ve kas hastalığıyla mücadele veren Hicran Yıldız, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Acı haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra bordo-mavili taraftarları da hüzne boğan Hicran Yıldız’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

"HİCRAN'IMIZ MELEK OLDU"

Trabzonspor Kulübü, Yıldız’ın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan ‘Hicran'ımız melek oldu’ başlıklı mesajda, “2020-21 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet; ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerinde yer verildi.

BABASI KIZINI MUTLU ETMİŞTİ

Trabzonspor’un Hicran ile babası Alaattin Yıldız’ın hikayesinden kesite yer verilen forma tanıtım videosunda; yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen 14 yaşındaki kızını mutlu etmek için harekete geçen baba Yıldız'ın, hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirdiği, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örttüğü anlar yer almıştı.