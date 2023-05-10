Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde sabah meydana gelen kazada ağır yalanan Junwen YE (E-36), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, 33 yaşındaki Timur İlmaz yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao (E) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yandı. 4 yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.