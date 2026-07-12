Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri'nin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 480 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 59 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 bin 73 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde en fazla ihlal, 198 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle kaydedildi. Ayrıca 17 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 15 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücü direksiyon başında cep telefonu kullanmaktan, 66 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 9 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 54 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 114 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler kapsamında 59 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.