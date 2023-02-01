Gazimağusa, Girne, Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, trafik denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç kontrol edilmiş, 5’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma ve 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 133 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne'de 15 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 452 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 218 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 15 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir adet tecavüzi alet bulunarak emare olarak alınmış ve araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Güzelyurt'ta sürat ilk sırada

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 297 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 22’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 309 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 7 araç ise trafikten men edilmiştir.