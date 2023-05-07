Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarın “Trafikte Öncelik: Güvenlik” temalı yürüyüş düzenliyor.

Dernek Başkanı Mehmet Zeki Avcı’nın açıklamasına göre, yürüyüş Şht. Tuncer İlkokulu’ndan, saat 09.45’te ilkokul öğrencileri, izciler, okul bando ekibi, okul bisiklet grubu ve diğer tüm katılımcıların kortejiyle başlayacak.

Kortej 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı avlusunda toplanılacak ve konuşmalar yapılacak.

Ardından öğrenci korteji saat 11.30 civarlarında Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret edecek. Burada da Meclis Başkanı ve bakanlar konuşmalar yapacak.

Etkinlik burada sona erecek.