Kamu çalışanlarının bugüne kadar haftada 37,5 saat çalışmak zorunda olduklarını ve 1 saatlik esnek çalışma saatine sahip olan çalışanların, Pazartesi’den Cuma’ya kadar sabahları 07.30-08.30 arası işe gidebildiklerini ve işe gidiş saatlerine göre ise 15.00-16.00 saatleri arasında işten ayrılabildiklerini kaydeden gazete, yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, kamudaki esnek mesai saatlerinin değişeceğini ifade etti.

Gazete buna göre, çalışanların sabahları işe 07.00/8.30 saatleri arasında gidebileceğini ve işe gidiş saatlerine göre 14.30/16.00 saatleri arasında işten ayrılabileceklerini ekledi.