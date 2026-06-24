Polis, trafikte bir haftada 14 bin 733 sürücüyü denetlerken suç işlediğini tespit ettiği 2 bin 255 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı.

254 araç trafikten men edilirken 7 sürücü de tutuklandı.

Polisin 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede meydana gelen 51 trafik kazasından 11’i yaralanma 40’ı hasarla sonuçlandı. Kazalarda 17 kişi yaralandı.

Kaza sebeplerinde ilk sırayı sürat aldı. Buna göre, kazalardan 15'i süratli, 11'i dikkatsiz, 10'u kavşakta durmama, 7'si yakın takip, 8'i diğer nedenlerden oldu.

İlçelere dağılıma göre, Lefkoşa’da 17, Gazimağusa’da 15, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 2 kaza meydana geldi.

-254 araç trafikten men edildi, 7 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde yaptığı trafik denetimlerinde 14 bin 733 sürücü kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 2 bin 255 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 254 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçların dağılımı ise şöyle:

"Süratli araç kullanmak (615), trafik levha ve işaretlerine uymamak (215), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (214), trafik ışıklarına uymamak (124), muayenesiz araç kullanmak (97), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (69), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (64), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (60), dikkatsiz sürüş (41), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (28), tehlikeli sürüş (27), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (24), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (21), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (16), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (13), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (13), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (5) ve diğer trafik suçları (609)."