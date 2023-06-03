Hamburg’da gerçekleşecek Triatlon Avrupa Şampiyonası’nda 3 binden fazla sporcu ile birlikte yarışacak polen triatletlerimiz en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Dünya triatlonunun elit sporcuları ile aynı parkurda Avrupa Şampiyonasında yarışacak triatletlerimiz yerel saat ile 06:15te (KSİ 07:15) start alacak.

Sporcularımız 3.9 kilometre yüzecek, ardından 180 kilometre bisiklet sürecek ve son olarak 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verecek.

Mehrübe 9, Öztuna ve Arhan 6.finiş hedefinde

Ülkemiz triatlonunun öncü isimlerinden Murat Mehrübeoğlu Hamburg’daki Triatlon Avrupa Şampiyonasını tamamlaması durumunda 9.kez ironman madalyası almış olacak.

Çağan Öztuna ve Hüseyin Arhan ise Hamburg’da finişe ulaşması halinde 6.kez ironman zaferi elde edecek.