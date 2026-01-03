Venezuela'nın başkenti Karakas'ta arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

“MADURO, ABD'DE YARGILANACAK” İDDİASI

ABD'li bir senatör, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya dayandırarak ABD'nin Venezuela'ya yeni saldırı planlamadığını söyledi.

Senatör ayrıca Rubio'nun, “Maduro ABD'de yargılanacak” açıklamasında bulunduğunu ileri sürdü.

OPERASYONU “DELTA GÜCÜ” YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ

The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, “Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu.” dedi.

Kongre'den yetki isteyip istemediği veya Venezuela için bundan sonra ne olacağı sorulduğunda Trump, bu konuları sabah Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında ele alacağını söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna gönderdiği ses kaydında Maduro ve eşinin nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Rodriguez Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını istedi.