Arıklı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortak stratejik askerî iş birliği çağrısının son derece yerinde olduğunu belirterek, bu tür adımların “dosta güven, düşmana ise caydırıcılık sağladığını” ifade etti.

Bakü temasları kapsamında Türk-Bir , Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ile birlikte, Azerbaycan–Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, milletvekili Cavanşir Feyziyev ile bir araya gelindi.

Feyziyev, Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin sadece parlamentolarla sınırlı kalmamasının önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarının bu sürece güçlü katkı koymasının ilişkileri daha kalıcı ve derinlikli hâle getirdiğini ifade etti.

Hasanoğlu ise, Azerbaycan ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının kurumsallaşmasında sivil toplumun önemli bir rol üstlendiğini belirterek, uzun yıllardır TÜRK-BİR ile karşılıklı güvene dayalı ortak projeler yürüttüklerini söyledi.

Arıklı ise TÜRK-BİR’in Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirme yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha görünür ve etkin bir konuma taşınmasının ortak hedefleri olduğunu söyledi.

Heyet ayrıca Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile görüşerek, diaspora çalışmaları ve Türk dünyası çerçevesinde kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.