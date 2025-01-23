Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç ülkeye önerdiği tarifelerin küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyeceği endişesi ile geriliyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 23 sent ve yüzde 0,3 düşerek varil başına 78,79 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ara Ham Petrolü (WTI) 18 sent veya yüzde 0,2 düşerek 75,26 dolara geriledi.

Önceki seansında Brent vadeli işlemleri üst üste beşinci kayıp gününde 79,00 dolardan kapandı. WTI vadeli işlemleri üst üste dördüncü düşüş gününde 75,44 dolardan kapandı.

Trump, ülke Ukrayna’daki savaşını sona erdirmek için bir anlaşma yapmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidine yeni tarifeler ekleyeceğini söyledi. Bunların “diğer katılımcı ülkelere” de uygulanabileceğini ekledi.

Trump ayrıca Avrupa Birliği’ne gümrük vergileri uygulayacağını, Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini taahhüt etti ve yönetiminin Çin’e yüzde 10 cezai vergi koymayı görüştüğünü çünkü fentanilin oradan ABD’ye gönderildiğini söyledi.