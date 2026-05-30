Beyaz Saray, Trump'ın sağlık kontrolü sonrası doktoru Sean Barbabella'nın hazırladığı raporu yayımladı.

Göreve geldikten sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde üçüncü yıllık rutin kontrolü yapılan Trump'ın vücut ağırlığının geçen yıldan bu yana 6,35 kilogram arttığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Trump'ın şu an yaklaşık 108 kilogram olduğu belirtilerek, kendisine doktoru Barbabella tarafından "diyet konusunda rehberlik, düşük doz aspirin alınması önerisi, artırılmış fiziksel aktivite ve sürekli kilo kaybı da dahil olmak üzere önleyici danışmanlık hizmeti verildiği" ifade edildi.

Trump'ın "bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel" olduğu öne sürülen raporda, "Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmek için tamamen uygun" olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, 14 Haziran'da 80 yaşına girecek.

Trump, 26 Mayıs'ta yıllık rutin sağlık kontrolü için başkentteki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitmiş, aynı gün sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili "her şeyin mükemmel" olduğunu açıklamıştı.