ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin “bölünmüş” olduğunu savunarak, Pakistan’ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan’dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran’a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran’ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.”