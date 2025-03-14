ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüklerini belirterek Ukrayna'da çözüm şansını yüksek gördüğünü vurguladı.



Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün çok güzel ve verimli istişareler gerçekleştirdik ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erme şansı çok yüksek" ifadelerini kullandı.



"Ancak şu anda binlerce Ukrayna askeri, Rusya ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda, çok kötü ve savunmasız bir halde" diye devam eden Trump, Putin'den bu askerlerin canlarını bağışlamalarını çok güçlü bir şekilde talep ettiklerini söyledi.



Trump, söz konusu Ukraynalı askerlerin öldürülmesi halinde bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş derecede korkunç bir katliam olacağını savunarak, açıklamasını "Tanrı hepsini esirgesin" sözleriyle tamamladı.

‘Putin ile görüşen Trump değil Whitkoff’

Beyaz Saray Sözcüsü, Putin ile görüşenin Trump değil Whitkoff olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşenin ABD lideri Donald Trump değil, daha önce Moskova'yı ziyaret eden ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff olduğunu açıkladı.

Levitt, “Dün barış açısından verimli bir gündü. Putin'le konuşan Steve Whitkoff'tu” dedi.

Putin, dün Kremlin'de Witkoff'la görüşmüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün geç saatlerde, Ukrayna heyetiyle yaptıkları görüşmeleri Rus tarafına aktarmak üzere Moskova'da bulunan ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştüğünü belirtmişti.



Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Witkoff aracılığıyla bilgi ve ilave sinyaller gönderdiğini söylemişti.