Beyaz Saray'daki kritik görüşme Yunan basınında geniş yer buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri'nin internet sitesinde habere geniş yer verildi.

Haber şu ifadelerle başladı: "Beyaz Saray'da Netanyahu'nun yanında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Erdoğan için şunları söyledi: Ben onu seviyorum, o da beni seviyor."

Netanyahu ise resmi bir ziyaret için bulunduğu Washington'dan yaptığı açıklamada Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olmadığını söyledi.

“Türkiye ile ilişkilerimiz kötüleşti, Ankara'nın Suriye topraklarını İsrail'e karşı saldırılar düzenlemek için bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz" diyen Netanyahu, “Türkiye ile çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük ve Başkan Trump bu konuda yardımcı olabilir” diye ekledi.

"NETANYAHU F-35'E KARŞI LOBİ YAPIYOR"

Kathimeri'nin haberinde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye'ye F-35 çok rollü savaş uçağı satışına karşı lobi yaptığı aytıntısına yer verildi.

Middle East Eye internet sitesi, İsrail başbakanının son iki aydır Marco Rubio ile yaptığı görüşmelerde savaş uçakları konusunu gündeme getirdiğini belirtiyor.

Kathimerini bu ziyaretin, İsrail'in Humus'un doğusunda bulunan ve Türkiye'ye devredilmesi planlanan T4 hava üssü de dahil olmak üzere Suriye içindeki hedefleri bombalamasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

Naftempoiriki haber sitesi de "ABD Başkanı Donald Trump, Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptığı ortak açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü" ifadeleriyle kritik görüşmeyi haberleştirdi.

Haberde Trump'ın şu sözlerine yer verildi: "Hatırlarsınız, vaizi Türkiye'den geri aldık. Bu çok büyük bir olaydı. Bunu Başbakan Netanyahu'ya da söyledim. Türkiye'nin ve liderlerin sorun olmayacağını söyledim. Bakın, Erdoğan güçlü ve akıllı bir adam. (İsrail) Başbakanına söyledim: Eğer Türkiye ile bir sorununuz varsa, bunu gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum."