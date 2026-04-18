Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini belirterek, “Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı ve dostane olmayan bir şekilde yapacağız” dedi. Bu ifadelerini daha da ileri taşıyan Trump, “maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız” sözleriyle dikkat çekti.

Lübnan ile yürütülen süreç hakkında da konuşan Trump, Lübnan’daki ateşkes ile İran’la yapılacak anlaşmanın doğrudan bağlantılı olmadığını, ancak psikolojik olarak ilişkili görülebileceğini ifade etti. “Lübnan’a yardımcı olacağız” diyen Trump, bölgedeki gelişmelere müdahil olmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin bir soruya ise Trump, “İran’a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD’ye getireceğiz” yanıtını verdi. Anlaşma sağlanamaması halinde farklı yöntemlerin devreye sokulacağını vurguladı.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürdüğünü belirten Trump, bu durumun baskı unsuru olarak devam edeceğini kaydetti.