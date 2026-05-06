Trump ayrıca İran'ın savaşı kazanmak için hiç şansı olmadığını, bunu Tahran yönetiminin de bildiğini savundu.

İran'ı tutarsız olmakla da eleştirdi. "İran'la ilgili sevmediğim şey; benimle büyük bir saygıyla konuşuyorlar sonra da televizyona çıkıp 'Başkan Trump'la görüşmedik' diyorlar. Yani oyun oynuyorlar" dedi.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyleyen ABD Başkanı, bunun Tahran için en doğru adım olacağını belirtti.

Ayrıca İran’daki eylemcilerin silahları olmadığı için rejim karşıtı protestoların başarılı olmadığını savundu.