Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Grönland'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu

Trump, "ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı var" dedi ve yeni savunma sistemi "Altın Kubbe" (Golden Dome) için kritik önemi olduğunu vurguladı:

"ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için bu hayati önemde"

"Biz Almazsak Rusya veya Çin Alacak"

Truth Social'daki paylaşımında Trump büyük harflerle "Eğer biz almazsak, Rusya veya Çin alacaktır ve bu olmayacak" notunu düştü ve bu adımın NATO öncülüğünde atılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca Grönland’ın ülkesinin eline olmasıyla NATO'nun çok daha güçlü ve etkili hale geleceğini savundu.

Trump bu konuda daha azının "kabul edilemez" olduğunu da ifade etti.

ALTIN KUBBE NEDİR?

Altın Kubbe (Golden Dome), ABD’nin çok katmanlı füze savunma sistemi olarak tanımlanan bir projesi. Trump, sistemin kara, deniz ve özellikle uzay tabanlı sensörler ve önleyicilerle balistik, seyir ve hipersonik füzeleri tespit edip engelleyeceğini söylemişti.

Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna vurgu yaparak Brüksel ile başkent Nuuk arasında güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidini değerlendiren von der Leyen, "Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

"Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesi"

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.