Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin ABD’ye İran’ın füze kapasitesini imha etmek amacıyla İngiliz üslerini yalnızca savunma amaçlı kullanma izni verdiğini, ancak İran’a yönelik saldırı operasyonlarına katılmadıklarını vurguladı.

Starmer, İran’ın kendisine saldırmayan ülkelere yüzlerce füze ve binlerce insansız hava aracı gönderdiğini, bölge genelinde havalimanları ve otellerin hedef alındığını söyledi. Bölgede ikamet edenler, turistler ve transit yolcular dahil yaklaşık 300 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu belirten Starmer, durumun “hem parlamento hem de ülke için son derece endişe verici” olduğunu ifade etti.

İngiliz üslerinin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını kaydeden Starmer, ABD’nin daha sonra İran’ın füze depoları ve fırlatma rampalarını kaynağında hedef almak üzere İngiliz üslerini kullanma talebinde bulunduğunu söyledi. Bu talebi, “İran’ın bölge genelinde sivilleri hedef almasını önlemek amacıyla” kabul ettiğini belirten Starmer, kararın uluslararası hukuk çerçevesinde “kolektif meşru müdafaa” kapsamında olduğunu savundu. Fransa ve Almanya’nın da benzer şekilde ABD faaliyetlerine üslerinde izin vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Başbakan, İngiliz savaş uçaklarının koordineli savunma operasyonları kapsamında havalandığını, Kıbrıs’ta İngiliz askeri personelinin bulunduğu bir üsse yönelen bir insansız hava aracının da bu çerçevede engellendiğini açıkladı.

Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’nin ilk aşamada operasyona katılmama kararına katılmadığını ifade ettiğini doğrularken, “Benim görevim Britanya’nın ulusal çıkarlarını değerlendirmektir” dedi. Trump, Daily Telegraph’a verdiği röportajda Starmer’ın ABD talebini kabul etmekte “fazla geciktiğini” söylemişti.

Starmer, İran’a yönelik ilk saldırılara katılmama kararının “bilinçli” olduğunu belirterek, en doğru yolun İran’ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmesini ve bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sonlandırmasını öngören müzakere edilmiş bir çözüm olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Diego Garcia hava üssünün İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına başlangıçta izin vermemesi nedeniyle Starmer’dan “çok hayal kırıklığı” duyduğunu söyledi. Daily Telegraph’ın haberine göre Trump, ABD’nin İngiliz üslerinden hava saldırısı düzenleme talebinin ilk etapta reddedildiğini belirtti.

Starmer ise pazar akşamı yaptığı açıklamada, ABD’nin İran hedeflerine yönelik savunma amaçlı saldırılar için İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiğini duyurmuştu.