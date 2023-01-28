Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyecilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Yağışın etkisini gösterdiği, gizli buzlanmanın olabileceği değerlendirilen yolda, itfaiye aracı, kaza bölgesine yaklaşırken devrildi ve 6 itfaiye personeli yaralandı.

Aksaray yakınlarında meydana gelen kazaya Niğde'ye takviye için Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yararlılardan 2'si Nevşehir'e, 12'si ise Aksaray'daki hastanelere sevk edildi.

Kazada, şoför ve rehber ile 3'ü Meksika, 3'ü Kolombiya, 2'si Brezilya, 2'si Bolivya, 1'i Uruguay ve 1'i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı.

Niğde- Aksaray Gösterli köyü yakınlarında aynı saatlerde Hüseyin Gürbüz yönetimindeki 34 BMZ 524 plakalı midibüs de bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Yaralı lar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tedavisinin ardından sürücü Cuma Asil'i gözaltına aldı.

Kazada Ali Levent Seviner (59) yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi ise yaralandı.

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