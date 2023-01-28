Niğde'de peş peşe kazalar meydana geldi.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 2

İlk kaza, saat 10.30 sıralarında, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 3

Kayseri'ye giden Cuma Asil yönetimindeki 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, yan yatarak devrildi.

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Kazada Ali Levent Seviner (59) yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi ise yaralandı.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 4

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tedavisinin ardından sürücü Cuma Asil'i gözaltına aldı.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 5

İKİNCİ KAZADA 14 YARALI

Niğde- Aksaray Gösterli köyü yakınlarında aynı saatlerde Hüseyin Gürbüz yönetimindeki 34 BMZ 524 plakalı midibüs de bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 6

Kazada, şoför ve rehber ile 3'ü Meksika, 3'ü Kolombiya, 2'si Brezilya, 2'si Bolivya, 1'i Uruguay ve 1'i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 7

Yararlılardan 2'si Nevşehir'e, 12'si ise Aksaray'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 8

İTFAİYE EKİBİ DE KAZA YAPTI

Aksaray yakınlarında meydana gelen kazaya Niğde'ye takviye için Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yağışın etkisini gösterdiği, gizli buzlanmanın olabileceği değerlendirilen yolda, itfaiye aracı, kaza bölgesine yaklaşırken devrildi ve 6 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza yapan 2 tur midibüsüne yardıma giden itfaiye aracı da devrildi: 1 ölü 47 yaralı - 9

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyecilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.