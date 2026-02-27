Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçiş noktaları konusundaki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Medya üzerinden polemiğe girmek istemediklerini belirten Erhürman, Güney Kıbrıs’tan art arda yapılan açıklamalar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Göreve geldiğinde önünde dört yeni geçiş noktasının işaretlendiği bir harita bulunduğunu kaydeden Erhürman, söz konusu haritanın kendisinden önce New York’ta ele alınan konuyla ilgili olduğunu belirtti. Haritanın Akıncılar (Luricina), Haspolat, Kiracıköy ve Eylence’yi içerdiğini açıkladı.

Haspolat ve Akıncılar geçiş noktalarının hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacağını ifade eden Erhürman, özellikle Metehan’daki yoğunluk dikkate alındığında Haspolat’ta Lefkoşa için ikinci bir geçiş noktası açılmasının iki toplum açısından da rahatlama sağlayacağını vurguladı. Bu geçişin yalnızca Kıbrıslı Türklere yarayacağı yönündeki değerlendirmelerin anlaşılır bir gerekçesi olmadığını belirtti.

Kiracıköy-Eylence yolunun ise doğal olarak Larnaka-Lefkoşa arasında seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Rumlar açısından bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Erhürman, bunun kendi açılarından bir ret sebebi olmadığını, Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarının kolaylaşmasından rahatsız olmayacaklarını, bilakis mutlu olacaklarını ifade etti.

Bu çerçevede çeşitli dönemlerde ileri sürülen gerekçelere çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Erhürman, kuzeyde Eylence’ye kadar yeni bir yol yapılmasını ve maliyetin Kıbrıs Türk tarafınca karşılanmasını önerdiklerini, ancak Rum lider Nikos Hristodulidis'in Kıbrıslı Rumların kuzeyde uzun süre seyahat etmeyi tercih etmeyecekleri ve kendilerini güvende hissetmeyecekleri gerekçesiyle bu öneriyi reddettiğini aktardı.

İkinci öneri olarak ara bölgenin daralan kısmından güneye geçilmesini ve geçiş noktasından Eylence’ye kadar uzanan yolun AB tarafından finanse edilmesini önerdiklerini belirten Erhürman, AB yetkilileriyle görüştüklerini ve bunun Kıbrıslı Rum liderliği ile birlikte önerilebileceğinin ifade edildiğini söyledi. Ancak bu önerinin de kabul edilmediğini kaydetti.

Daha sonra kuzeyde yapılması planlanan yol üzerinde çok sayıda eski Rum malı bulunduğu ve kamulaştırma sorunu yaşanacağı yönünde itirazlar ileri sürüldüğünü aktaran Erhürman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminatların ödenebileceğini bildirdiklerini, ancak bunun da kabul edilmediğini ifade etti.

İddiaların aksine, daha çok Kıbrıslı Rumlar tarafından kullanılacağı açık olan yol için çok sayıda ek öneri getirdiklerini belirten Erhürman, her defasında ileri sürülen gerekçeler tüketilse de Rum liderin yolun ancak ara bölgeden geçmesi halinde kabul edilebileceği yönündeki ilk pozisyona geri döndüğünü kaydetti.

Ara bölgeden geçişin çok sayıda aracın geçişi, trafik kontrolü ve olası kazalara müdahale güçlüğü gibi sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Erhürman, ayrıca mesafe farkının dikkate alınmayacak kadar az olduğunu belirtti.

New York’ta ele alınan ve dört aydır üzerinde çalışılan dört geçiş noktası konusunda çözüm için yeni öneriler geliştirdiklerini belirten Erhürman, şimdi bu süreci bir kenara bırakıp yeni geçiş noktaları üzerinde konuşma teklifinin, “pişmiş aşa su katmak” anlamına geldiğini ifade etti.

Her gün üst üste yapılan açıklamalar ve haberlerin de bu algıyı güçlendirdiğini kaydeden Erhürman, bugüne kadar ayrıntılı açıklama yapmamasının sebebinin konuyu medya üzerinden tartışmama konusundaki hassasiyeti olduğunu, ancak başka bir yol bırakılmadığını belirtti.

Erhürman, samimiyetle, sabırla, ciddiyetle ve kararlılıkla çalışmaya; konuyu uluslararası toplumdaki muhataplarıyla paylaşmaya ve çözüm için uğraşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Medya üzerinden manipülasyona ya da suçlama oyununa girmeyeceklerini ifade eden Erhürman, yalnızca mecbur kalındıkça bilgilendirme düzeyinde açıklama yapmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.