Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K.) Meteoroloji Dairesi’nden elde ettiği verilere göre, dün akşam 19.00 ile bu sabah 10.00 saatleri arasında etkili olan rüzgarın hızı Serdarlı'da saatte 126 kilometre; Kaleburnu’nda 110 kilometre; Mallıdağ’da 106 kilometre ve Boğaz’da 88 kilometre ölçüldü.

Fırtınanın bugün 18.00’den sonra karadaki etkisini kaybederek kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi; denizlerdeki fırtınanın ise yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.