Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın 1 Mart tarihinde, gece geç saatlerde yaptığı, ABD’nin talebi üzerine üslerini “savunma amaçlı” olarak ve “sınırlı” bir biçimde kullandırma kararına ilişkin açıklamasının ardından, askeri makamlardan aldıkları bilgiye göre İran’ın Ağrotur hava üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Erhürman, saldırıda can kaybı yaşanmadığını, küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın önlem olarak Ağrotur’daki gerekli olmayan personelin üs bölgesinde bulundurulmamasına ilişkin bir plan hazırladığını açıkladığını aktaran Erhürman, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının etkisiyle yaşanan olumsuz gelişmelerin bölgenin tamamı için olduğu gibi, özellikle son gelişmeyle birlikte ada için de endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

Erhürman, olması gerekenin bir an önce sağduyunun hakim kılınması ve diplomasi ile diyalog mekanizmalarının devreye sokularak saldırıların ve ölümlerin durdurulması olduğunu vurguladı.