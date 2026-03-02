BBC’nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY’deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY’de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün “şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının” hedefi olduğu belirtilerek, “Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir” denildi.

Bu gece Güney Kıbrıs’ta bulunan Akrotiri Üssü’nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

İHA saldırısı doğrulandı

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs’taki İngiltere’ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Ağrotur Üssü’nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, “Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler.” ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.