Edirne'de 11 yaşındaki bir çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN ATEŞ ALMIŞ

Naz Gürateş'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, Naz Gürateş, anneannesinin evinin önünde kuzeni ile birlikte tabancayla fotoğraf çekilmek istedi. Bu sırada Y.D.'nin elindeki tabanca ateş aldı. Merminin isabet ettiği Naz Gürateş kanlar içerisinde kalırken, Y.D. ise olay yerinden kaçtı.

Gürateş, mahalleli tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Gürateş, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D., bir saatlik çalışmanın ardından yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.