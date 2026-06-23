Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tuğgeneral Zafer Koca hayatını kaybetti.

Koca’nın vefatı, savunma camiasında üzüntüyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile çok sayıda askeri personel tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Tuğgeneral Zafer Koca, KKTC’de de yakından tanınan bir isimdi. Koca, 2022-2023 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak görev yapmış, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki koordinasyon çalışmalarında önemli sorumluluklar üstlenmişti.

Başarılı askeri kariyerinin ardından 1 Ağustos 2024 tarihinde tuğgeneralliğe terfi eden Koca, Milli Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.