Dünya, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan yeni bir varyant nedeniyle sert bir grip sezonuna hazırlanıyor. Grip virüslerinde mutasyonlar sık görülse de çoğu zaman büyük bir etki yaratmadan atlatılıyor. Ancak bu yıl yaygın görülen Influenza A (H3N2) virüsü, bilim insanlarını endişelendiren bir değişim gösterdi.

New York Times’ın aktardığına göre, ABD ve dünya, H3N2 alt kolu K (subclade K) olarak adlandırılan yeni bir varyant nedeniyle sert bir grip sezonuna hazırlanıyor.

Yale Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Scott Roberts, bu alt varyantın önceki yıllara kıyasla daha hızlı yayılabileceğini ve toplam enfeksiyon sayısını artırabileceğini söylüyor.

Roberts’a göre bunun nedeni, virüsün aşılar ve önceki enfeksiyonlar sayesinde gelişen bağışıklıktan kısmen kaçabilme ihtimali.

Geçen yılın grip sezonunun son on yılın en zorlularından biri olduğunu hatırlatan Roberts, genelde iki kötü sezonun arka arkaya gelmediğini, ancak bu yeni varyantla bunun mümkün olabileceğini vurguluyor.

'Süper Grip' nedir?

Mint dergisine göre, H3N2 alt kolu K’nın neden olduğu enfeksiyon kamuoyunda “Süper Grip” olarak anılmaya başladı.

Bu varyant, Influenza A (H3N2) ailesi içinde genetik olarak ayrışmış bir alt grup. New York Times'a konuşan Dr. Roberts, bu varyantı “alıştığımız virüsün bir kuzeni” olarak tanımlıyor.

Pensilvanya Üniversitesi’nden mikrobiyoloji profesörü Scott Hensley ise henüz bu alt kolun önceki H3N2 varyantlarına kıyasla daha ağır hastalığa yol açıp açmadığının netleşmediğini söylüyor.

Grip sezonu erken başladı

Bu yıl grip sezonu beklenenden erken geldi. Japonya, Avustralya ve İngiltere'de Süper Grip vakaları önceki yıllara göre hızla yükseldi. İngiltere hükümeti, ülkede görülen vakaların büyük bölümünden K varyantının sorumlu olduğunu açıkladı.

Bu tablo, ABD için de bir uyarı olarak görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileri, vakaların şu an mevsim normallerinde olduğunu gösterse de virüsün istikrarlı biçimde yayıldığını ortaya koyuyor.

Süper Grip vakalarının ocak ve şubat aylarında zirve yapması bekleniyor.

Kış seyahatleri ve tatil buluşmalarının bu artışı hızlandırabileceği belirtiliyor.

Aşı hâlâ etkili mi?

Virüsün son yıllarda önemli ölçüde evrim geçirmesi, “Bu yılki grip aşısı işe yarayacak mı?” sorusunu da gündeme getiriyor.

Prof. Hensley’nin laboratuvarından gelen ön sonuçların umut verici olduğu aktarılıyor. Buna göre bu yıl aşı olan kişilerin, yeni varyanta karşı antikor üretebildiği görülüyor ve aşı-virüs uyumsuzluğu sanılandan daha az olabilir.

Aşılama en etkili korunma yöntemi olsa da doktorlar temel önlemlerin de önemli olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar; elleri sık yıkamayı, kalabalıklarda maske takmayı, ortamları iyi havalandırmayı ve virüsün bir günden fazla tutunabildiği telefon gibi sert yüzeyleri dezenfekte etmeyi öneriyor.

Belirtiler neler?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre alt varyant K’nın belirtileri, diğer mevsimsel H3N2 griplerinden çok farklı değil.

Ancak Süper Grip, bazı solunum yolu enfeksiyonlarına kıyasla daha hızlı etkisini gösteriyor.

Covid’de görülebilen kademeli burun akıntısı ve boğaz ağrısı yerine, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, titreme ve tüm vücutta ağrılar kısa sürede ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda vaka sayılarının yakından izlenmesi ve özellikle risk gruplarının aşı ve temel önlemleri ihmal etmemesi gerektiğine dair uyarıyor.